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"Живая Арктика" украсила Губкинский зеленьюСегодня в 17:55

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Помогли сотрудники "Пурнефтегаза".

Сотрудники ООО "РН-Пурнефтегаз" приняли участие в экологической акции "Живая Арктика".

Вместе с генеральным директором Общества Денисом Худяковым и главой Губкинского Сергеем Бурдыгиным они высадили напротив памятника первопроходцам саженцы деревьев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Акция "Живая Арктика" проводилась в рамках Года экологии по инициативе Межрегиональной общественной организации Green Arctic при поддержке губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина. За один день по всему региону было высажено более 5 000 деревьев. Салехард украсили более 700 молодых берез, рябин, лиственниц, елей и пихт.

За все время работы проекта семь экодружин из Губкинского, Салехарда, Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Муравленко провели 38 различных мероприятий. 116 волонтеров убрали 500 тонн мусора, ликвидировав несанкционированные свалки вокруг ямальских городов.

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