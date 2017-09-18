Школьников Нового Уренгоя познакомили с треш-артомСегодня в 16:19
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И правилами экологического поведения.
Необычный урок прошел 15 сентября для шестиклассников школы №4 Нового Уренгоя. Сотрудники ООО "Газпром добыча Ямбург" объяснили подшефным правила экологического поведения.
С профессией эколога детей познакомила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Оксана Маклюк. Она рассказала о целях и задачах этой специальности, а также о том, какие мероприятия проводятся на предприятии для обеспечения экологической безопасности при освоении месторождений.
Затем подростки под руководством наставников из компании "Газпром добыча Ямбург" взялись за выполнение творческого задания. Одна группа трудилась над памяткой экологического поведения. Еще две занимались треш-артом, создавая поделки из бывших в употреблении материалов.
В итоге ученики сделали вывод: экологический принцип "сокращай, используй повторно, перерабатывай" легко воплотить в жизнь, соблюдая несложные правила.
Подобные уроки специалисты ООО "Газпром добыча Ямбург" проводят в подшефных учреждениях ежегодно, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ компании. Главная цель, по словам организаторов, – привить детям бережное отношение к природе со школьной скамьи.
Фото Виктора Курмачева
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