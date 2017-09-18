×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале не охраняются объекты культурного наследияСегодня в 17:21

  • Текст

Должным образом.

Объекты культурного наследия в Челябинской области не охраняются должным образом. К такому выводу пришли сотрудники регионального филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра, передает "Уралинформбюро".

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ содержатся более 3000 объектов культурного наследия, расположенных на территории Южного Урала. Из них более 2200 – вновь выявленные объекты, 780 – объекты, которым присвоен статус федерального, регионального и местного значения.

"Также на территории Челябинской области утверждены границы территорий 35 объектов культурного наследия и границы зон охраны 19 объектов культурного наследия", - уточнили в пресс-службе палаты.

При этом по состоянию на 1 сентября 2017 года в Единый госреестр недвижимости занесены только 90 объектов культурного наследия, 2 территории объектов культурного наследия и 5 охранных зон. Это не позволяет обеспечить надлежащую охрану, а также приводит к незаконному обороту объектов и строительству в охраняемых зонах, уверены специалисты организации.

В настоящее время по всплывшему вопросу проводятся рабочие совещания. Предполагается, что в ближайшее время данные об объектах начнут поступать в Кадастровую палату и вноситься в реестр недвижимости.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×