Должным образом.

Объекты культурного наследия в Челябинской области не охраняются должным образом. К такому выводу пришли сотрудники регионального филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра, передает "Уралинформбюро".

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ содержатся более 3000 объектов культурного наследия, расположенных на территории Южного Урала. Из них более 2200 – вновь выявленные объекты, 780 – объекты, которым присвоен статус федерального, регионального и местного значения.

"Также на территории Челябинской области утверждены границы территорий 35 объектов культурного наследия и границы зон охраны 19 объектов культурного наследия", - уточнили в пресс-службе палаты.

При этом по состоянию на 1 сентября 2017 года в Единый госреестр недвижимости занесены только 90 объектов культурного наследия, 2 территории объектов культурного наследия и 5 охранных зон. Это не позволяет обеспечить надлежащую охрану, а также приводит к незаконному обороту объектов и строительству в охраняемых зонах, уверены специалисты организации.

В настоящее время по всплывшему вопросу проводятся рабочие совещания. Предполагается, что в ближайшее время данные об объектах начнут поступать в Кадастровую палату и вноситься в реестр недвижимости.