В финале фестиваля "Роснефть зажигает звезды".

Сотрудники АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШЛ" выступили в финале VII корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды". Третья попытка квартета попасть в число победителей и призеров престижного творческого конкурса увенчалась успехом.

Юрий Захаржевский, Артем Трифонов, Артем Стасюк и Георгий Швецов стали лауреатами II степени в номинации "Инструментальный жанр", покорив сердца жюри старым добрым номером, исполненным на новый лад. Группа в костюмах в красную шотландскую клетку сыграла "Средневековый бранль", в котором звучали ударные инструменты, духовые, струнные, в том числе гитара и мало кому знакомый ирландский бузуки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе в пресс-службе Общества.

Более того, квартет из "Роспана" был удостоен чести открыть гала-концерт, в котором они выступали с номером, рожденным буквально накануне в соавторстве с исполнителями эстрадных танцев. Девушки из самарского НИПИ нефти отбивали ирландский степ под "Средневекового бранля" ямальской четверки. Выступление получилось эффектным и колоритным, номер имел ошеломительный успех, исполнителей искупали в овациях. При этом никто и не догадывался, что перед выходом на сцену экспромт отрепетировали всего один раз.

"Выступили так хорошо, что даже организаторы заметили: такое ощущение, что у нас один единый коллектив, и мы гастролируем с этим номером, - рассказала руководитель делегации АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Мария Пархоменко. - И, действительно, наши ребята были с девчонками на одной волне".

Делясь впечатлениями от участия в финале фестиваля "Роснефть зажигает звезды" Артем Трифонов отметил, что ждет и готовится к каждому фестивалю. "Там атмосфера очень творческая", - подчеркнул он. Музыкант признался, когда роспановцы узнали, что рядом с ними находятся гримерные Влада Топалова, Александра Панайотова и Сергея Галанина, они почувствовали себя немного звездами.

Юрий Захаржевский был несколько раздосадован тем, что квартет занял только второе место. "Зато есть стимул поучаствовать в следующем фестивале. Не за горами - отборочный тур, и уже надо приступать к репетициям", - поделился он.