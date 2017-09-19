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На Марийском НПЗ прошли учения Сегодня в 09:39

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По предотвращению теракта.

На базе Марийского НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") прошли масштабные учения правоохранительных органов и спасательных служб Республики Марий Эл по реагированию на угрозу террористического акта.

Специалисты предприятия совместно с сотрудниками УФСБ России по Марий Эл и республиканского отдела Росгвардии, а также спасательными службами регионального правительства и ГУ МЧС отработали сценарии по предотвращению терактов и ликвидации их последствий.

По легенде учений группа злоумышленников в ходе вооруженного нападения на Марийский НПЗ захватила заложников и установила взрывное устройство. На заводе была объявлена эвакуация, после чего спецслужбы приступили к освобождению заложников и разминированию бомбы, заложенной на территории предприятия. В ходе учений использовался десантный вертолет, который доставил на место действий оперативную группу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Также спасателями был отработан альтернативный сценарий, предполагающий взрыв и последующее возникновение пожара на НПЗ. Для ликвидации условного возгорания были привлечены 4 единицы спецтехники.

В рамках учений работники ООО "Марийский НПЗ" продемонстрировали готовность к оперативным и слаженным действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Оперативный штаб положительно оценил результат антитеррористических мероприятий.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

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