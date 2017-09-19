На перекачку потратят 105 миллионов.

Летом 2017 года в Екатеринбурге не удалось сделать необходимый запас питьевой воды. Это связано с низким объемом паводка. На данный момент Волчихинское водохранилище заполнено всего на 72% (в прошлом году - 82%).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", зимой горожане потребляют порядка 500 тысяч кубометров воды в сутки. Таким образом, дефицит составляет более 50 миллионов кубометров.

Половину недостающего объема планируется восполнить за счет перекачки из Ревдинского водохранилища, остальное - из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область).

Нязепетровский тракт запустят в октябре. Перекачка будет длиться три месяца. Она обойдется екатеринбуржцам в 105 миллионов рублей.