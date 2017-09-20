Екатеринбургские чиновники пересядут на автобусы19 сентября в 17:18
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На день.
Чиновники екатеринбургской мэрии присоединятся к экологической акции "День без автомобиля", которая пройдет 22 сентября 2017 года по всей России. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии. При этом там пока не смогли уточнить, кто именно из сотрудников будет добираться на работу пешком, на велосипеде или автобусе.
Как сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию горадминистрации Егор Свалов, который в этот день традиционно пересаживается на велосипед, в нынешнем году из-за перенесенной операции он не сможет воспользоваться двухколесным транспортом. "Я поеду на общественном транспорте", - добавил Свалов.
В свою очередь представители законодательной власти заявили, что "душой" поддерживают акцию, но участвовать в ней все же не смогут.
"Я бы с большим удовольствием присоединился, если бы это был выходной день. Но пятница - день рабочий, а у меня место работы - это избирательный округ, и добраться до Асбеста или Сухого Лога на велосипеде, конечно, можно, но довольно проблематично", - пояснил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Свердловской области Михаил Зубарев.
"Хорошо, если в пределах города это делать, а если ехать, например, в Староуткинск, не знаю, может ли это получиться. Возможно, кто в городе в этот день будет работать, присоединится к акции. Возможно, пробок хотя бы на один день в городе не будет", - добавила председатель комитета ЗакСо по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова.
В этом году к мероприятию присоединились и железнодорожники. Как пояснили "Уралинформбюро", в пресс-службе Свердловской пригородной компании, при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства проезд для пассажиров городской электрички будет бесплатным.
Стоит отметить, что экологическая акция проходит в России с 2008 года. Не исключено, что в этом году екатеринбуржцы ее провалят, поскольку синоптики на "День без автомобиля" обещают всего 10 градусов тепла.
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