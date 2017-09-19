В городе.

18 сентября 2017 года в Екатеринбурге начался отопительный сезон. Решение об этом было принято горадминистрацией накануне, как и график подключения потребителей к теплоснабжению. До 30 сентября батареи должны потеплеть во всех жилых домах и социально значимых объектах. Традиционно, первыми к теплоснабжению подключают детские сады, школы и больницы.

Все 90 многоквартирных домов Академического были заранее подготовлены к эксплуатации в зимнем режиме, поэтому отопительный сезон в новом районе уральской столицы стартовал в первый же день после вступления постановления в силу.

Свою роль в оперативной подаче тепла потребителям сыграло и то, что жители Академического уже 8 лет пользуются горячей водой по закрытой схеме, а индивидуальные тепловые пункты позволяют эффективно расходовать ресурс. Благодаря автоматическому регулированию температуры горячей воды достигается снижение расхода тепловой энергии на ГВС и, как следствие, экономия средств на коммунальных платежах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

Жители домов с электроотоплением могут самостоятельно регулировать температуру в квартирах вне зависимости от начала отопительного сезона.