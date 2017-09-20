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В Карабаше открыли новый спорткомплекс19 сентября в 17:36

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Инвестиции превысили 220 миллионов рублей.

18 сентября 2017 года в Карабаше торжественно открыли новый спортивный комплекс "Металлург". В церемонии приняли участие глава Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и глава городского округа Олег Буданов.

В здании площадью 2 тысячи квадратных метров оборудованы залы для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и большим теннисом. Там же расположились зона единоборств, тренажерный и фитнес-залы, зона гиревого спорта, раздевалки, душевые и тренерские.

На открытой арене, занимающей 5 тысяч "квадратов", организовано футбольное поле с искусственным газоном, а также площадка для стритбола и воркаута, беговые дрожки и трибуны на 250 зрителей. Зимой будет заливаться хоккейный корт.

Одновременно в новом спорткомплексе смогут заниматься до 200 человек.

Строительство СК "Металлург", в которое РМК вложила свыше 220 миллионов рублей, - первый из проектов, реализуемых компанией в рамках соглашения о развитии Карабашского ГО. Документ был подписан между правительством Челябинской области, муниципалитетом и холдингом в феврале 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы РМК.

Борис Дубровский отметил, что Русская медная компания лидирует в регионе по своей социальной ответственности. "Рабочие места стабильны. Их количество будет расти, потому что растет предприятие, растут объемы производства. Заработная плата растет. И сегодняшнее открытие спортивного комплекса – яркий пример того, что качество жизни в Карабаше улучшается", – подчеркнул губернатор.

По словам председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина, улучшение качества жизни на территориях присутствия холдинга – приоритет социальной политики Группы "Русская медная компания".

Он рассказал, что прежний городской спорткомплекс, несмотря на удаленность и ветхую инфраструктуру, был востребован всеми жителями.

"Это вдохновило нас, и мы решили не просто отремонтировать старый спорткомплекс, а построить новый комфортабельный объект. Уверен, каждый найдет здесь спортивное занятие по душе", – сказал И.Алтушкин.

Стоит отметить, что до 2021 года Группа "Русская медная компания" потратит 3 миллиарда рублей на формирование благоприятной среду для населения Карабаша. В частности, деньги пойдут на реконструкцию соцучреждений, возведение малоэтажного жилого микрорайона "Золотая горка", строительство и ремонт дорог, модернизацию системы водоснабжения, канализации, газопровода и других сетей.

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