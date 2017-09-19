×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В секс-индустрии насчитали почти 29 миллионов рабыньСегодня в 12:23

  • Текст

В 2016 году.

Порядка 40 миллионов человек стали жертвами рабства в 2016 году. Соответствующее исследование совместно с Walk Free Foundation и Международной организацией по миграции провела Международная организация труда (МОТ).

Согласно отчету исследователей, современное рабство сохраняет ярко выраженный гендерный окрас: 29 из 40 миллионов – женщины и девушки. 99% из них были задействованы в секс-индустрии, передает "Уралинформбюро".

"Если мы рассмотрим результаты последних пяти лет, за которые мы собрали данные, 89 миллионов человек от нескольких дней до пяти лет испытали некоторые формы современного рабства. Это говорит о глубоко укоренившейся дискриминации и неравенствах в современном мире в сочетании с шокирующей терпимостью к эксплуатации", - отметил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×