В 2016 году.

Порядка 40 миллионов человек стали жертвами рабства в 2016 году. Соответствующее исследование совместно с Walk Free Foundation и Международной организацией по миграции провела Международная организация труда (МОТ).

Согласно отчету исследователей, современное рабство сохраняет ярко выраженный гендерный окрас: 29 из 40 миллионов – женщины и девушки. 99% из них были задействованы в секс-индустрии, передает "Уралинформбюро".

"Если мы рассмотрим результаты последних пяти лет, за которые мы собрали данные, 89 миллионов человек от нескольких дней до пяти лет испытали некоторые формы современного рабства. Это говорит о глубоко укоренившейся дискриминации и неравенствах в современном мире в сочетании с шокирующей терпимостью к эксплуатации", - отметил генеральный директор МОТ Гай Райдер.