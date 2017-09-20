Пообещали в мэрии.

Транспорт по проспекту Ленина в Екатеринбурге пустят 1 октября 2017 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. Предполагается, что открытие проспекта произойдет одновременно с открытием улицы Татищева.

По словам чиновника, в мэрии понимают недовольство горожан длительным ремонтом в центре Екатеринбурга, однако состояние проспекта сильно ухудшилось за последние 10 лет, и он остро нуждался в ремонте. Причинами ухудшения дороги стали рост автомобильного трафика и проведение военных парадов с участием тяжелой бронетехники, передает "Уралинформбюро".

Архипов также отметил, что в этом году Екатеринбург потратит на ремонт и реконструкцию дорог "беспрецедентную сумму" - 4 миллиарда рублей.

Главную улицу уральской столицы начали частично закрывать на ремонт с середины июля - поочередно перекрывая четную и нечетную стороны проспекта. Все это вызвало серьезные пробки в центре Екатеринбурга.

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