Органы опеки подозреваются в халатности.

Отдел по делам несовершеннолетних Первоуральска изъял троих детей у местной жительницы. Соседи женщины вызвали полицию, когда услышали, как в ее квартире плачет ребенок. Оказалось, пьяная мать ушла гулять с двумя детьми, оставив дома 6-летнюю девочку-инвалида.

По словам жильцов дома, такая ситуация повторялась неоднократно. Женщина злоупотребляет алкоголем и не следит за детьми. Видеозаписи происходящего соседи выложили в соцсети. Сейчас все дети находятся в больнице.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД по Первоуральску, полиция дважды направляла материалы в органы опеки для лишения женщины родительских прав и изъятия детей из семьи. Но ходатайства отклоняли, заявляя, что данная мера является крайней и на данном этапе преждевременна.

Свердловские следователи заподозрили органы опеки в халатности. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту начата доследственная проверка.