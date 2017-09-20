Украденные или нелегальные.

Федеральное агентство связи изучает возможность создания базы данных кодов IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования - прим. ред.) мобильных телефонов россиян. Это позволит блокировать те устройства, которые были украдены или ввезены в страну нелегально, пишет "Коммерсантъ".

Реестр IMEI может быть создан на основе инфраструктуры Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который является оператором базы данных номеров, перенесенных абонентами при смене оператора.

Как пояснил гендиректор ЦНИИС Андрей Грязев, есть несколько сценариев внесения данных в базу IMEI. Как вариант, телефоны могут заноситься туда при первой регистрации в сети. Это позволит проверить, ввозилось ли устройство в Россию легально, передает "Уралинформбюро".

"Если мобильный ввезен нелегально, продавцу присылается уведомление. Если законодатель скажет — возможна блокировка аппарата уполномоченными организациями. Может быть, покупателю дадут месяц-два на легализацию и оформление",— рассуждает Грязев.

Стоит отметить, что в Минкомсвязи и Роскомнадзоре не стали комментировать возможность создания базы IMEI.