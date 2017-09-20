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Россвязь предложила блокировать мобильники россиян19 сентября в 15:44

Украденные или нелегальные.

Федеральное агентство связи изучает возможность создания базы данных кодов IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования - прим. ред.) мобильных телефонов россиян. Это позволит блокировать те устройства, которые были украдены или ввезены в страну нелегально, пишет "Коммерсантъ".

Реестр IMEI может быть создан на основе инфраструктуры Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который является оператором базы данных номеров, перенесенных абонентами при смене оператора.

Как пояснил гендиректор ЦНИИС Андрей Грязев, есть несколько сценариев внесения данных в базу IMEI. Как вариант, телефоны могут заноситься туда при первой регистрации в сети. Это позволит проверить, ввозилось ли устройство в Россию легально, передает "Уралинформбюро".

"Если мобильный ввезен нелегально, продавцу присылается уведомление. Если законодатель скажет — возможна блокировка аппарата уполномоченными организациями. Может быть, покупателю дадут месяц-два на легализацию и оформление",— рассуждает Грязев.

Стоит отметить, что в Минкомсвязи и Роскомнадзоре не стали комментировать возможность создания базы IMEI.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Александр 19 сентября в 15:54

Зачем им база данных? Вот у меня телефон украли и эти власти ничего делать не собираются - факт.

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Игорь 19 сентября в 16:09

В своё время настоятельно рекомендовали явиться к палицаям с документами и те на основании заявления блокируют телефон. Только не знаю ни одного подобного случая. А то, что блокировать это очень легко и телефон в пределах России и ближнего зарубежья станет бесполезен это точно. Вот теперь скажите в чьих интересах НЕ БЛОКИРОВАТЬ?

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