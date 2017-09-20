К мундиалю.

У кондукторов и водителей общественного транспорта в столице Урала появится форма. Об этом рассказал заместитель главы мэрии Евгений Архипов в эфире программы "Открытая студия".

Появление спецодежды приурочено к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает "Уралинформбюро". Детали будущего внешнего вида сотрудников транспорта пока не сообщаются.

Стоит отметить, мэрия надеется получить дополнительное финансирование из областного бюджета для покупки новых вагонов метро и автобусов, а также ремонт старых трамваев и троллейбусов.