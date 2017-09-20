Екатеринбуржцы смогут включать отопление со смартфонов19 сентября в 15:35
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В электродоме на Широкой Речке.
В екатеринбургском микрорайоне Широкая Речка вскоре вырастет высокотехнологичный электродом. Его появление анонсировал один из ведущих застройщиков города - компания "Атомстройкомплекс".
Особенностью здания станет отопление: вместо традиционных батарей в квартирах смонтируют электроконвекторы и теплые полы в санузлах. Горячее водоснабжение будет автономным, за счет чего повысится качество воды. Так как в каждой квартире застройщик установит водонагреватели большого объема, жители будут защищены от опрессовок и прорывов теплосетей.
За счет новейших инженерных технологий потери тепла в новостройке будут сведены к минимуму, а каждая семья получит возможность настраивать микроклимат в помещении под себя, существенно экономя на коммунальных платежах.
Система "умный дом" позволит выставлять комфортную температуру в каждой комнате. Например, воздух в детской можно сделать потеплее, а в спальне взрослых – прохладнее. Кроме того, ее возможно настроить так, чтобы квартира "разогревалась" к моменту возвращения хозяев домой. Управлять отоплением можно не только с помощью сенсорной панели, но и удаленно – через интернет или с мобильного телефона.
Контролировать микроклимат поможет эффективная система вентиляции. Во всех квартирах она будет естественной - приток воздуха осуществляется через щелевой клапан Aldes в окне, а отток - через систему вентканалов. Лишь в студиях установят механические системы "Бризер", оснащенные фильтрами очистки, функцией ионизации и подогрева воздуха.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса", электродом на 165 квартир строится по соседству с ЖК "Смородина", поэтому получил название ЖК "Смородина+". Объект отличается компактным размером: в доме всего 4 секции с максимальной этажность в 7 этажей.
Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2018 года. На старте продаж квартиры с чистовой отделкой можно будет приобрести по цене от 1,45 миллиона рублей. В ближайший год Широкую Речку соединят новой дорогой с Академическим, а рядом с электродомом построят новый спортцентр, поэтому квартиры будут только дорожать.
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