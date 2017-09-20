Губернатор одобрил.

На первом заседании осенней сессии Заксобрание Свердловской области рассмотрит поправки в закон о выплатах детям-сиротам. Изменения в документ "О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством" подготовил комитет по социальной политике, передает "Уралинформбюро".

Поправки коснутся детей-сирот и детей, живущих в приемных семьях или с опекунами. Комитет предлагает не лишать их денежных выплат, когда им исполнится 18 лет, если они еще учатся в школе.

При утвердительном заключении парламентариев, дополнительно из областной казны на эти цели в 2017 году нужно будет выделить свыше 4,5 миллиона рублей, в 2018 – еще чуть более 5 миллионов.

По словам председателя комитета по соцполитике Вячеслава Погудина, к поправкам в закон уже готово заключение губернатора. "Оно положительное", - заверил он.

В повестку регионального парламента после летних каникул комитет внесет еще ряд документов, которые депутатам предстоит привести в соответствие с Федеральным законодательством и Уставом Свердловской области.

Стоит отметить, что за январь-июль Заксобранием принято 20 законопроектов, которые были предложено комитетом по соцполитике.