Ожидается до минус 6.

По данным свердловского Гидрометцентра, в ночь на 22 сентября местами на Среднем Урале температура опустится до минус 6 градусов. В связи с этим областное управление МЧС выступило с предупреждением, передает "Уралинформбюро" .

"До массового подключения жилого сектора к теплу гражданам следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления, электрооборудования и печного отопления. Не следует оставлять их без присмотра", – предупредили спасатели, уточнив, что большая нагрузка на электросеть в такой период может вызвать замыкание электропроводки и пожар.

Соблюдать осторожность необходимо и автомобилистам: на дорогах может образоваться гололед. Отдыхающим на природе советуют не выходить на водоемы в ветреную погоду и в темное время суток.