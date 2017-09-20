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Минобороны РФ опровергло "расстрел журналистов"19 сентября в 16:34

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В ходе учений "Запад-2017".

Министерство обороны РФ выступило с опровержением появившейся в СМИ информации о попадании ракеты вертолета Ка-52 в группу зрителей учений "Запад-2017".

"18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было (...) Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - говорится в письме, пришедшем в редакцию "Уралинформбюро".

В пресс-службе министерства подчеркнули, что в соцсети попал ролик, снятый в другой период времени, когда экипажи армейских вертолетов отрабатывали поражение наземных целей в рамках летно-тактического учения. Тогда система наведения одного из геликоптеров ошибочно захватила цель. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовиков, люди не пострадали.

За нынешними учениями наблюдают сотни российских и зарубежных журналистов, а также военные атташе из более чем 50 стран.

Ранее по теме:
На учениях "Запад-2017" вертолет открыл огонь по зрителям

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