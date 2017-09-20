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Запретом на продажу алкоголя на Среднем Урале будут рулить из Москвы19 сентября в 17:48

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Свердловские депутаты согласны.

Депутаты свердловского Заксобрания на заседании аграрного комитета одобрили изменения в областной закон о розничной продаже алкоголя.

"Областной закон приводится в соответствие с федеральным законодательством. В частности, из полномочий субъектов РФ исключается возможность установления дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗакСо.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента, которое состоится 25 сентября..

Стоит отметить, что ранее мэрия Екатеринбурга традиционно вводила запрет на продажу алкоголя в дни массовых общегородских гуляний, таких как День города, 9 Мая, День молодежи.

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