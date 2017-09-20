Преступники активизировались.

В Курганской области число убийств и покушений на убийство выросло на 19%, а в Свердловской области на 8% чаще стали насиловать. Такие данные озвучил председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Сургуте, передает "Уралинформбюро".

В Югре глава СКР встретился с руководителями и сотрудниками следственных органов Уральского федерального округа. Подчиненным он посоветовал повысить качество доследственных проверок и расследования уголовных дел.

Отдельно на совещании остановились на ходе расследования уголовного дела о нападении 19 августа 2017 года на прохожих в Сургуте. "По всем заслушанным уголовным делам Александром Бастрыкиным даны указания о направлении дальнейшего расследования", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее по теме:

Глава СКР Бастрыкин работает в Сургуте