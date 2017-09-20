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"Свинокомплекс Уральский" залил отходами реку вблизи Камышлова19 сентября в 17:28

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Прокуратура возбудила дело.

Прокуратура Камышлова завела административное дело на "Свинокомплекс Уральский", уличенный в нарушении экологических требований при обращении с отходами производства. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По обращению жителей деревни Борисова прокуратура провела проверку ферм свинокомплекса на территории Камышловского района. Выяснилось, что в ходе работы компании образуются отходы III класса опасности. Их свинокомплекс размещал на соседних полях, откуда они стекали в реку Большая Калиновка. Лабораторные исследования речной воды обнаружили в ней опасные бактерии.

В адрес руководителя АО "Свинокомплекс Уральский" прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона.

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