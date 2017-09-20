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Уральские заводы ЕВРАЗа поучаствовали во Всероссийском субботнике19 сентября в 17:37

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Чистоту навели в Нижнем Тагиле и Качканаре.

Более 200 сотрудников ЕВРАЗ-НТМК и ЕВРАЗ-КГОКа приняли участием во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, в Нижнем Тагиле металлурги навели порядок на территории Завода-музея имени Куйбышева. Субботник проходит уже много лет - нынешний стал 15-м по счету. Сотрудники комбината убрали обширную часть завода, вырубили многолетние заросли, расчистили листву и траву. На липовой аллее обнаружили и почистили старую пешеходную дорожку, вымощенную камнем. В предыдущие годы металлурги очистили территорию у центрального входа, бывший доменный цех, котельный цех.

В Качканаре очистили прибрежную зону 8-го и 9-го микрорайонов, а также берег у вертолетной площадки. На субботник вышли сотрудники комбината, ветераны, молодежная организация и женсовет. Весь собранный мусор был вывезен в места складирования отходов.

Участие в субботниках для уральских предприятий ЕВРАЗа - многолетняя традиция. Весной сотрудники НТМК и КГОКа проводят дни чистоты на комбинатах и прилегающей к ним территории.

Фото: пресс-служба компании

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