Около железнодорожного переезда.

Автомобилисты увязли в большой пробке на выезде из Екатеринбурга в направлении Кольцово. По сообщениям горожан, движение было заблокировано на железнодорожном переезде в течение 1 часа 40 минут, передает "Уралинформбюро".

"Выяснилась причина: что-то со шлагбаумами. Женщины в оранжевых жилетках загородили переезд своими телами и пытаются осуществлять ручной пропуск. Началось небольшое движение", - прокомментировали на одном из городских форумов.