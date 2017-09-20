В рамках акции "Зеленая Россия".

Более 120 работников первоуральского ЗАО "Русский хром 1915" провели субботник в микрорайоне Хромпик. Вооружившись лопатами и метлами, заводчане вышли на уборку парка и прилегающих улиц: Урицкого, Комсомольская, Карбышева. Вместе с коллективом в наведении порядка участвовали член правления MidUral Group Юрий Жильцов, исполнительный директор предприятия Андрей Климанский, главный эколог Виталий Баранов.

"Наше предприятие проводит уже третий крупный субботник в этом году. Весной мы по традиции облагораживали этот же микрорайон, а летом высаживали саженцы рябин, берез и шиповника вдоль нашего шламонакопителя в районе Магнитки. Наш опыт доказывает, что экологические субботники несут двойную пользу: во-первых, в Первоуральске становится уютнее, во-вторых, каждый участник начинает больше ценить чистоту на улицах", ― отметил Андрей Климанский.

Ключевский завод ферросплавов (Двуреченск, Свердловская область) также поддержал акцию "Зеленая Россия". За минувший месяц прошло кронирование тополей на территории завода.

"Мы отремонтировали и заасфальтировали часть автомобильных дорог, обновили бордюры. На территории все газоны выстригаются постоянно, а в этом году удалось провести благоустройство и прилегающей к заводу территории: вместо бурьяна теперь красивые лужайки. Проведена и санитарная рубка молодой поросли под ЛЭП. Наши сотрудники внимательно следят за клумбами на территории завода, предприятие буквально утопает в цветах на протяжении всего сезона до поздней осени", ― рассказал "Уралинформбюро" заместитель исполнительного директора по производству Андрей Борисов.