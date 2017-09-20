УФАС не смогло защитить ЛГБТ-покупателей.

Жители Перми обратились в региональное УФАС с жалобой на скандальную вывеску на магазине Германа Стерлигова "Хлеб и соль". Текст вывески в грубой форме запрещает вход в магазин лицам нетрадиционной ориентации, сообщают пермские СМИ.

Антимонопольщики провели проверку, однако нарушений рекламного законодательства не выявили, передает "Уралинформбюро". По данным руководителя ведомства Александра Плаксина, принято решение отказать в возбуждении дела, поскольку надпись на вывеске являются информационным, но не рекламным сообщением.

Уточняется, что материалы дела направлены в прокуратуру и полицию.