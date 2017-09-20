За полеты в Крым.

Государственная авиационная служба Украины выписала российским авиакомпаниям более 20 тысяч штрафов на сумму около 103 миллионов долларов за полеты в Крым.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в список провинившихся включили более 40 перевозчиков. Среди них - "Аэрофлот", "ВИМ авиа", "Россия", "Ямал", "ЮТэйр" и "Трансаэро".

На данный момент ни одна из авиакомпаний не перечислила деньги, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в прошлом году Украина насчитала российским авиаперевозчикам штрафы на сумму около 27 миллионов долларов.