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Украина оштрафовала российские авиакомпании на 103 миллиона долларов19 сентября в 19:21

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За полеты в Крым.

Государственная авиационная служба Украины выписала российским авиакомпаниям более 20 тысяч штрафов на сумму около 103 миллионов долларов за полеты в Крым.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в список провинившихся включили более 40 перевозчиков. Среди них - "Аэрофлот", "ВИМ авиа", "Россия", "Ямал", "ЮТэйр" и "Трансаэро".

На данный момент ни одна из авиакомпаний не перечислила деньги, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в прошлом году Украина насчитала российским авиаперевозчикам штрафы на сумму около 27 миллионов долларов.

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