По рублю за "единицу".

Сотрудники Роскомнадзора платят штрафы за нецензурные слова в своей лексике. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас есть специальная касса, в которую мы вносим обговоренный между нами штраф абсолютно добровольно, по рублю за каждое нецензурное слово, и за последние четыре года количество мата в нашем сообществе уменьшилось", - сообщил он, добавив, что собранные деньги будут направлены на благотворительность.

Пример Роскомнадзора в этом плане может оказаться полезным, считает чиновник. По его мнению, интернет-сообществу также следует отказаться от бранных слов путем саморегулирования. При этом Жаров подчеркнул, что СМИ штрафуют за мат, но на многочисленные блоги и сервисы этот запрет не распространяется, передает "Уралинформбюро".

"Я уверен, что и в интернете, если на принципах саморегулирования сообщество решит, что надо перестать ругаться матом, произойдет аналогичное дело", - заключил руководитель Роскомнадзора.