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АвтоВАЗ" озвучил цены на новые Lada Vesta19 сентября в 19:59

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Универсал и внедорожник.

"АвтоВАЗ" объявил официальные цены на универсал Lada Vesta SW и внедорожник Vesta SW Cross. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Стоимость универсала стартует от 639 тысяч рублей. В его люксовую версию войдут боковые подушки безопасности, автоматический климат-контроль и подсветка проема передних дверей.

Внедорожник Vesta SW Cross будет доступен от 775,9 тысяч рублей. Топовая версия с двигателем 1,8 литра обойдется покупателю в 847,9 тысяч рублей.

Двигатели новых авто будут варьироваться от 1,6 до 1,8 литров объема. Для обеих моделей предусмотрена широкая палитра цветов: 9 - для Lada Vesta SW и 10 - для Lada Vesta SW Cross.

Стоит отметить, что продажи новинок АвтоВАЗа стартуют осенью этого года, передает "Уралинформбюро".

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