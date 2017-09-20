Универсал и внедорожник.

"АвтоВАЗ" объявил официальные цены на универсал Lada Vesta SW и внедорожник Vesta SW Cross. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Стоимость универсала стартует от 639 тысяч рублей. В его люксовую версию войдут боковые подушки безопасности, автоматический климат-контроль и подсветка проема передних дверей.

Внедорожник Vesta SW Cross будет доступен от 775,9 тысяч рублей. Топовая версия с двигателем 1,8 литра обойдется покупателю в 847,9 тысяч рублей.

Двигатели новых авто будут варьироваться от 1,6 до 1,8 литров объема. Для обеих моделей предусмотрена широкая палитра цветов: 9 - для Lada Vesta SW и 10 - для Lada Vesta SW Cross.

Стоит отметить, что продажи новинок АвтоВАЗа стартуют осенью этого года, передает "Уралинформбюро".