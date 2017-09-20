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В России предложили снизить учебную нагрузку на автолюбителейСегодня в 09:14

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На 30%.

Учебная нагрузка на будущих автолюбителей в российских автошколах может снизиться на 30%. С соответствующим предложением к главе ГИБДД РФ обратился Союз автошкол Москвы, пишут "Известия".

Эксперты считают, что всех водителей необходимо поделить на две категории - любителей и профессионалы. При этом первых не нужно нагружать лишними знаниями. Для тех, кто планирует профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, наоборот, необходимо повысить образовательные стандарты. Кроме того, для них следует ввести электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных, а также ввести чипированные права. С помощью них водитель будет отмечаться, садясь за руль. Также для профессиональных шоферов предложили ужесточить ответственность за нарушения, передает "Уралинформбюро".

"Сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель. А сам нарушитель, даже если его уволят с работы, спокойно устроится в другое место: там поработал два месяца, здесь - три. Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав - пусть на дачу на своей машине ездят. Тогда люди будут дорожить своей репутацией и своей работой. За рулем фур не будет пьяниц, наркоманов, хамов", - прокомментировал председатель Союза автошкол Александр Ачкасов.

По словам специалистов, в случае принятия соответствующих поправок число профессиональных водителей сократится. Соответственно, их зарплаты должны вырасти.

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