Желающих обогатиться.

За массовыми "минированиями" в российских городах может стоять международная хакерская группировка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в МВД.

По данным силовиков, телефонные террористы разработали специальную программу, которая формирует поток телефонных звонков на выбранные "кустовым" способом адреса объектов инфраструктуры. Для звонков использовалась IP-телефония.

Рассматривается версия о том, что в действиях хакеров может присутствовать экономический расчет. "Целью данных атак является последующее прямое обогащение хакерской группировки, представители которой будут требовать за прекращение атак крупные суммы денег", — рассказал РБК анонимный собеседник.



Из-за эвакуации коммерческие организации несут большие убытки. Так, по некоторым оценкам, только эвакуация людей во время волны "минирований" обошлась в 300 миллионов рублей. В эту сумму не включены экономические потери бизнесменов. Поэтому сама по себе угроза может стать инструментом для шантажа. "Похожие уголовные дела возбуждали в отношении российских хакеров, действующих на территории других стран. Распространенный способ вымогательства, когда неизвестные требуют от компании выкуп, угрожая организовать масштабную DDoS-атаку на сервер", — отметил источник агентства.

По последним данным, за первые девять дней атак эвакуации затронули больше 200 тысяч человек. Расследуется уголовное дело по ст. 207 УК России (телефонный терроризм).

Стоит отметить, что Екатеринбург также оказался в числе городов, пострадавших от действий телефонных террористов. Последняя атака была совершена 19 сентября, сообщает "Уралинформбюро". Во второй половине дня людей эвакуировали из мэрии, цирка, ТРЦ "Гринвич" и "Рубина". Однако причиной последней эвакуации стало анонимный письмо, пришедшее на электронную почту полиции.

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