Массовые "минирования" в России повесили на хакеровСегодня в 09:06
- Текст
Желающих обогатиться.
За массовыми "минированиями" в российских городах может стоять международная хакерская группировка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в МВД.
По данным силовиков, телефонные террористы разработали специальную программу, которая формирует поток телефонных звонков на выбранные "кустовым" способом адреса объектов инфраструктуры. Для звонков использовалась IP-телефония.
Рассматривается версия о том, что в действиях хакеров может присутствовать экономический расчет. "Целью данных атак является последующее прямое обогащение хакерской группировки, представители которой будут требовать за прекращение атак крупные суммы денег", — рассказал РБК анонимный собеседник.
Из-за эвакуации коммерческие организации несут большие убытки. Так, по некоторым оценкам, только эвакуация людей во время волны "минирований" обошлась в 300 миллионов рублей. В эту сумму не включены экономические потери бизнесменов. Поэтому сама по себе угроза может стать инструментом для шантажа. "Похожие уголовные дела возбуждали в отношении российских хакеров, действующих на территории других стран. Распространенный способ вымогательства, когда неизвестные требуют от компании выкуп, угрожая организовать масштабную DDoS-атаку на сервер", — отметил источник агентства.
По последним данным, за первые девять дней атак эвакуации затронули больше 200 тысяч человек. Расследуется уголовное дело по ст. 207 УК России (телефонный терроризм).
Стоит отметить, что Екатеринбург также оказался в числе городов, пострадавших от действий телефонных террористов. Последняя атака была совершена 19 сентября, сообщает "Уралинформбюро". Во второй половине дня людей эвакуировали из мэрии, цирка, ТРЦ "Гринвич" и "Рубина". Однако причиной последней эвакуации стало анонимный письмо, пришедшее на электронную почту полиции.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге по вине лжеминера эвакуировали 8 тысяч человек
ФСБ завела дело после массовых "минирований"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:50
За путевку к "Марии" туроператорам грозит "уголовка"
Они отменяют рейсы.Сегодня в 12:37
Свердловские энергетики не могут стрясти с должников более 7 миллиардов рублей
В отношении 20 компаний проводятся проверки.Сегодня в 12:07
На тюменской трассе оторвавшийся у фуры прицеп снес легковушку
Погибла женщина.Сегодня в 12:06
Курганец скрывался от приставов под личиной тезки
Выдали колеса.Сегодня в 11:54
10-летнюю челябинку едва не изнасиловали в подъезде
Педофила ищут.Сегодня в 11:43
В столице Урала пройдет отборочный тур шахматного турнира "Открытие Брокер"
Победители поедут в Москву.Сегодня в 11:36
В модернизацию газового хозяйства Северного округа вложено 8,5 миллиона рублей
За 2017 год.Сегодня в 11:34
Екатеринбуржец забил приятеля до смерти камнем
На ЖБИ.Сегодня в 11:27
На Ямале таксист забил вахтовика монтировкой
А труп вывез за город.Сегодня в 11:26
Повара заразили сирот в детском доме Карпинска
Сальмонеллезом.Сегодня в 11:24
В тюремных больницах Среднего Урала умерли 73 человека
В 2016 году.Сегодня в 11:04
8-летний школьник с друзьями разгромил кладбище под Нижним Тагилом
Наказали родителей.Сегодня в 10:47
Главный десантник России серьезно пострадал в ДТП
В Мурманской области.Сегодня в 10:30
70 000 юных свердловчан отказались употреблять наркотики
В 2017 году.Сегодня в 10:25
Мошенники по-новому взламывают банковские карты
Их жертвы – продавцы в сети.
Главные новости
- Сегодня в 12:50За путевку к "Марии" туроператорам грозит "уголовка"
- Сегодня в 12:37Свердловские энергетики не могут стрясти с должников более 7 миллиардов рублей
- Сегодня в 09:50В Екатеринбурге ограбили "Мегафон"
- Сегодня в 09:40Косинцев опроверг свой уход из руководства ЕР
- Сегодня в 09:06Массовые "минирования" в России повесили на хакеров
Аналитика
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.