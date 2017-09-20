За песню собственного сочинения.

16-17 сентября в Новом Уренгое прошел традиционный турслет в зачет XXIII Спартакиады трудящихся "За единую и здоровую Россию в XXI веке". Среди участников была и сборная команда АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Лагерь роспановцев было видно издалека - его визитной карточкой стало название предприятия, выложенное из мха. За организацию стоянки команда получила почетное третье место. Жюри учитывало массу нюансов, начиная с наличия рукомойника и отдельного места для хранения продуктов, заканчивая правильным разведением костра и чистотой территории.

Для Роспана поездка на туристический слет - добрая традиция. Начиная с 2011 года Общество ежегодно участвует в соревнованиях. Все это происходит при непосредственной поддержке профсоюзной организации, которая обеспечивает участников всем необходимым: приобретает спортивный инвентарь и продукты питания.

На этот раз к постоянным участникам присоединились новички. "Старожилы" охотно делились с ними опытом, напоминая, что и крепкие мужчины, и хрупкие девушки вносят свой вклад в победу команды. Ценны оказались даже золотые голоса предприятия: Максим Овчинников написал душевную песню, а Артем Трифонов обеспечил музыкальное сопровождение. Композиция получила серебро в специальной номинации турслета - далеко не все команды смогли подготовить подобные номера.

Во время прохождения основных испытаний было сложно, но тем оказалось интереснее. В ориентировании на местности, покорении веревочных трасс, гребле на байдарках важны и сила, и скорость, и правильность выполнения заданий. Не надел перчатки, вышел на отрезок раньше, чем закончил предыдущий участник, задел ворота веслом - получай штрафной балл.

Впервые на турслете побывала помощник заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам Роспана Юлия Бурмистрова - девушка совсем недавно устроилась в Общество. Она уверенна, что подобные соревнования полезны для любого коллектива. Ведь многие работают в разных отделах, и только так могут познакомиться и пообщаться.

"Ветеран" турслета - главный специалист отдела землеустроительных работ Александр Абросимов считает, главный результат в том, что уже много лет предприятие не пропускает ни одного такого состязания. Даже если кто-то выбывает из команды в силу объективных причин, тут же находится новый достойный участник. Сейчас даже сформирован некий резерв.

Радует участников и то, что многие коллеги, включая руководство, помогают решать организационные моменты и лично приезжают их поддержать, хотя мероприятие проходит за городом, а погода не всегда благосклонна к спортсменам и болельщикам. В этот раз за спортсменов болели заместитель гендиректора по сервисной поддержке Олег Домарацкий, и.о. заместителя гендиректора по развитию производства Владимир Титков и заместитель начальника ЦИТС Геннадий Свиридок.

"В целом турслетом мы довольны всегда. Два дня на свежем воздухе, без телевизора и персонального компьютера, костер, общение с коллегами в неформальной обстановке вдали от городской суеты и повседневных забот, хорошая психологическая и эмоциональная разрядка перед новой трудовой неделей. И каким бы ни был итог соревнований, мы знаем, что каждый из нас сделал все возможное для достижения максимального результата", - отмечает инструктор по спортивной работе Иван Маслов.

В будущем году планируется проведение туристического слета среди работников АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" с привлечением как можно большего количества участников.