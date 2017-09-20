За 8 месяцев.

С начала 2017 года в Свердловской области сдали в эксплуатацию 1,074 миллиона квадратных метров жилья. 434,4 тысячи из них приходятся на индивидуальную застройку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, девять муниципалитетов перевыполнили контрольные показатели по вводу жилья, установленные министерством строительства и развития инфраструктуры Среднего Урала. Среди них - Березовский (104,8%), Каменский ГО (136%), Талицкий ГО (103,9%), Шаля (100,8%), Арти (141,2%), Верхняя Тура (101,2%), Волчанск (142,8%), Верхний Тагил (170%), Верх-Нейвинск (110%).

В 38 территориях выросли объемы ввода жилья по сравнению с прошлогодними показателями. Отличились Среднеуральск (133% к прошлогодним объемам), Полевской (111%), Серовский ГО (131,1%), Лесной (428,5%), Невьянский ГО (144,8%).

Высокие результаты специалисты объясняют системным подходом к созданию условий для равномерного развития отрасли. Сейчас в регионе реализуется ряд программ, в частности, совместно с муниципалитетами изыскиваются земли под застройку, ведётся работа по обновлению градостроительной документации.

"Свердловская область в ближайшие пять лет осуществит самую амбициозную в России программу по созданию доступного жилья и социальной инфраструктуры. Мы оказываем комплексную поддержку предприятиям строительной отрасли. В том числе благодаря программе расселения ветхого и аварийного жилья мы придали дополнительный импульс развитию строительного комплекса Среднего Урала в малых и средних городах области. Уверен, что задачи по обеспечению уральцев жильем мы успешно выполним", - подчеркнул глава региона Евгений Куйвашев.