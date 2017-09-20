×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мошенники по-новому взламывают банковские картыСегодня в 10:25

  • Текст

Их жертвы – продавцы в сети.

В СМИ появилась информация о новой схеме воровства с банковских карт в России. Она основана на знании психологии и использовании человеческих слабостей, передает "Уралинформбюро".

Как пишут "Известия" со ссылкой на компанию Zecurion, которая специализируется на вопросах кибербезопасности, мошенники пользуются так называемой социальной инженерией.

Мишенью злоумышленников становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах. Мошенники под видом покупателей просят их дополнительно сообщить CVV-код с обратной стороны карты - якобы для того, чтобы перевод денег прошел успешно. Назвав его, владелец карты лишается средств.

Потери клиентов от подобных действий эксперты оценили в 200 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×