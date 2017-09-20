Их жертвы – продавцы в сети.

В СМИ появилась информация о новой схеме воровства с банковских карт в России. Она основана на знании психологии и использовании человеческих слабостей, передает "Уралинформбюро".

Как пишут "Известия" со ссылкой на компанию Zecurion, которая специализируется на вопросах кибербезопасности, мошенники пользуются так называемой социальной инженерией.

Мишенью злоумышленников становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах. Мошенники под видом покупателей просят их дополнительно сообщить CVV-код с обратной стороны карты - якобы для того, чтобы перевод денег прошел успешно. Назвав его, владелец карты лишается средств.

Потери клиентов от подобных действий эксперты оценили в 200 миллионов рублей.