В 2017 году.

70 000 свердловских школьников прошли социально-психологическое тестирование на выявление фактов потребления наркотиков. Лишь 0,1% из них оказались в группе высокого риска, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала. Проводить подобное тестирование регион стал одним из первых в 2010 году.

Тестирование – одно из мероприятий по выявлению потребления наркотиков в образовательных учреждениях. В новом учебном году минздрав будет проводить профилактические медицинские осмотры школьников и студентов колледжей и сообщать полиции обо всех отравлениях несовершеннолетних наркотиками.

Свердловские полицейские будут следить за появлением рекламы наркотиков на стенах зданий и блокировать сайты с такой рекламой при помощи ресурсов Роскомнадзора.

"На сегодняшний день мы проводим конкурс "ЕКБ – Киберпатруль" по блокировке сайтов, сообщений в мессенджерах, страниц в социальных сетях, содержащих пропаганду или предложения о продаже наркотиков. Победитель определится по наибольшему количеству направленных заявок в региональное управление Роскомнадзора", – сообщил врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Молодцов.

Всего в 2017 году в Свердловской области было проведено более 120 профилактических мероприятий для подростков и молодежи.