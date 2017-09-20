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Повара заразили сирот в детском доме КарпинскаСегодня в 11:26

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Сальмонеллезом.

Два повара Карпинского детского дома оказались на скамье подсудимых за несоблюдение санитарных правил. По их вине один сотрудник и 32 воспитанника интерната заболели сальмонеллезом, передает "Уралинформбюро".

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 28 сентября 2017 года.

"30 марта 2016 года женщины, находясь на рабочих местах в помещении пищеблока дома-интерната, небрежно отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Фактически они осуществляли работу как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией", - сообщили "Уралинформбюро" в карпинской городской прокуратуре.

Обвиняемые повара вину признали в полном объеме. Им может грозить штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года.

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