Выдали колеса.

Курганец пытался скрыться от судебных приставов, выдавая себя за своего полного тезку. Однако совпадение персональных данных мужчину не спасло.

Житель регионального центра попал в базу должников из-за того, что долго не оплачивал штраф за вождение в пьяном виде – 30 тысяч рублей. Когда приставы начали взыскивать долг, выяснилось, что в городе проживает полный тезка нарушителя, с которым у него совпадает даже дата рождения.

Личность истинного должника установили с помощью регистрирующих органов, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления ФССП по Курганской области. Ни одно из множества своих телефонных обещаний встретиться с приставами он так и не выполнил.

Тогда сотрудники ФССП отправились к нему домой. Вышел должник к приставам, только увидев, что они описывают его колеса. Чтобы не лишиться имущества, зауралец в тот же день полностью оплатил штраф.

Стоит отметить, что тезка мужчины активно помогал приставам: он старался повлиять на должника и взывал к его совести, прося не порочить их общую фамилию.