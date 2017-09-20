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В тюремных больницах Среднего Урала умерли 73 человекаСегодня в 11:24

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В 2016 году.

В минувшем году в больницах при свердловских колониях умерли 73 тяжело больных человека, представленных к освобождению. Бедственное положение тюремных медучреждений члены Общественной палаты Свердловской области обсудили с замдиректора ФСИН Анатолием Рудым, передает "Уралинформбюро".

Поводом к встрече стали результаты проверки больниц при исправительных учреждениях членами региональной ОНК. Общественники выяснили, что смертность от заболеваний там остается высокой.

"Основная причина – недостаток финансирования на оказание квалифицированной медицинской помощи. В медучреждениях не хватает лекарств, специалистов, здания находятся в аварийном состоянии. Частично проблема могла бы быть решена за счет предоставления права территориальным органам ФСИН использования денежных средств от производственно-хозяйственной деятельности исправительных учреждений. Однако решить проблему в корне может лишь строительство в Свердловской области многопрофильного лечебно-профилактического учреждения для медицинского обслуживания осужденных", - отметили в пресс-службе Палаты.

Член Общественной палаты РФ от Свердловской области Владимир Винницкий отметил, что общественники нашли понимание и поддержку со стороны замдиректора ФСИН России, однако окончательное решение по строительству многофункционального комплекса будет принято только после назначения руководителя ГУФСИН по региону.

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