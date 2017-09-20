В отношении 20 компаний проводятся проверки.

Долги перед свердловским филиалом ОАО "Энергосбыт Плюс" за поставленное тепло превысили 7 миллиардов рублей. На аналогичный период прошлого года задолженность составляла 6,5 миллиарда, рассказал "Уралинформбюро" директор по работе с дебиторской задолженностью компании Дмитрий Прилежаев.

Около 5,2 миллиарда из этой суммы приходится на управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. В частности, в черном списке - екатеринбургские УК "Чкаловская" (205 миллионов рублей), УЖК ЖКО "Екатеринбург" (125 миллионов), ООО "Ремстройкомплекс" (109 миллионов), УК "Дом-Сервис" (52 миллиона), УК "Губерния" (27 миллионов), ТСЖ "Эльмашевское" (7,2 миллиона).

В Первоуральске отличились ЖК "Магнитка" (42 миллиона), ПМУП "ЕРЦ" (79,9 миллиона). В Нижней Туре не расплатились с ресурсниками УК "Энергетик" (97 миллионов), Уникомсевер-3 (25 миллионов), ООО "Энергетик ИС" (10,2 миллиона) и УК "Управдом" (5 миллионов).

Одна из мер борьбы с увеличением задолженности - переход теплоэнергетиков на прямые расчеты с населением. По данным Прилежаева, в уральской столице договоры с потребителями заключены по 500 домах, в Первоуральске - в 130 домах. В Лесном также планируется переход на прямые расчеты большого количества многоквартирников.

Кроме того, теплоэнергетики активно ведут претензионную работу. Так, с начала 2017 года специалисты подали 1,5 тысячи исков на сумму 3,3 миллиарда рублей.

Есть случаи, когда управляющие компании собирают с жильцов суммы за потребленные ресурсы, но не перечисляют их поставщикам. По данным фактам правоохранительными органами региона организовано 20 проверок.