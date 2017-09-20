За путевку к "Марии" туроператорам грозит "уголовка"Сегодня в 12:50
- Текст
Они отменяют рейсы.
Российские туроператоры Pegas Touristik и ANEX Tour отказались от полетов на кубинский островной курорт Кайо Коко, который подвергся серьезным разрушениям из-за урагана "Ирма". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Чартерные рейсы на Кубу, запланированные на октябрь, которые должны были выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и AZUR air, из-за урагана перенесены на ноябрь. Туристам, купившим путевку на Кайо Коко, предлагают перебронировать их на другие направления, к примеру, на Доминикану.
Однако лететь на островное государство эксперты туротрасли все же не рекомендуют – накануне на Доминикану обрушился ураган "Мария". Скорее всего, крупные туроператоры отменят чартерные рейсы и в этом направлении.
"Это абсолютно нормальная практика, отказываться от полетов туда, где бушуют ураганы. Потому что если направлять людей в зону бедствия – это уже не просто не профессионализм, а уголовная статья. Операторы могут понести ответственность за предоставление заведомо опасной услуги для жизни и здоровья граждан", - рассказал "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
По его словам, благоразумней всего дождаться окончания сезона ураганов.
Стоит отметить, что ураган "Ирма" бушевал на Кубе, Пуэрто-Рико, Доминикане и США в начале сентября. Его жертвами стали 55 человек. Накануне карибское побережье атаковало другая стихия – ураган "Мария".
Ранее по теме:
"Ирма" погрузила в темноту свыше 3 миллионов жителей Флориды
"Ирму" сменила "Мария" – премьеру снесло крышу
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:50
За путевку к "Марии" туроператорам грозит "уголовка"
Они отменяют рейсы.Сегодня в 12:37
Свердловские энергетики не могут стрясти с должников более 7 миллиардов рублей
В отношении 20 компаний проводятся проверки.Сегодня в 12:07
На тюменской трассе оторвавшийся у фуры прицеп снес легковушку
Погибла женщина.Сегодня в 12:06
Курганец скрывался от приставов под личиной тезки
Выдали колеса.Сегодня в 11:54
10-летнюю челябинку едва не изнасиловали в подъезде
Педофила ищут.Сегодня в 11:43
В столице Урала пройдет отборочный тур шахматного турнира "Открытие Брокер"
Победители поедут в Москву.Сегодня в 11:36
В модернизацию газового хозяйства Северного округа вложено 8,5 миллиона рублей
За 2017 год.Сегодня в 11:34
Екатеринбуржец забил приятеля до смерти камнем
На ЖБИ.Сегодня в 11:27
На Ямале таксист забил вахтовика монтировкой
А труп вывез за город.Сегодня в 11:26
Повара заразили сирот в детском доме Карпинска
Сальмонеллезом.Сегодня в 11:24
В тюремных больницах Среднего Урала умерли 73 человека
В 2016 году.Сегодня в 11:04
8-летний школьник с друзьями разгромил кладбище под Нижним Тагилом
Наказали родителей.Сегодня в 10:47
Главный десантник России серьезно пострадал в ДТП
В Мурманской области.Сегодня в 10:30
70 000 юных свердловчан отказались употреблять наркотики
В 2017 году.Сегодня в 10:25
Мошенники по-новому взламывают банковские карты
Их жертвы – продавцы в сети.
Главные новости
- Сегодня в 12:50За путевку к "Марии" туроператорам грозит "уголовка"
- Сегодня в 12:37Свердловские энергетики не могут стрясти с должников более 7 миллиардов рублей
- Сегодня в 09:50В Екатеринбурге ограбили "Мегафон"
- Сегодня в 09:40Косинцев опроверг свой уход из руководства ЕР
- Сегодня в 09:06Массовые "минирования" в России повесили на хакеров
Аналитика
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.