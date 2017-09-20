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40 тюменских волонтеров отправятся на фестиваль молодежи и студентов Сегодня в 14:06

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После тренингов.

На XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи 14-22 октября 2017 года, отправятся 40 добровольцев из Тюменской области. Самому младшему из них 18 лет, а старшему – 54 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона.

Обучать тюменцев эффективно общаться, решать конфликты и продуктивно работать в команде будет Ассоциация волонтерских центров России. За их готовность к самым разным ситуациям отвечают 14 тренеров, долгое время работающих в сфере молодежной политики, в том числе и с иностранными участниками на международных мероприятиях.

По словам руководителя тренерской программы Анны Фельдман, акцент обучения сделан на том, чтобы добровольцы поняли свою роль в успехе фестиваля. "Нам хотелось бы, чтобы каждый волонтер, приехав на мероприятие, не только ответственно и профессионально выполнил свои задачи, но и увидел для себя возможность личного ценностного развития", – отметила она.

В целом в подготовке XIX ВФМС будет задействовано 5 000 волонтеров из России и других стран.

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