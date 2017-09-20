За "двушки".

Переплата банкам при покупке двухкомнатной квартиры в ипотеку на 15 лет в новостройке в уральской столице сократилась на 800 тысячи рублей за год. На "вторичке" переплата стала меньше почти на 600 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Аналитики подсчитали, что наибольшая экономия для "ипотечников" будет при покупке квартиры в новостройке. Год назад переплата по кредиту на 15 лет за жилье стоимостью 3,8 миллиона составляла 3,5 миллиона рублей, а сегодня можно сэкономить до 823 тысяч рублей.

Для квартиры на вторичном рынке переплата за 15 лет сократилась на 602 тысячи рублей до 2,9 миллиона руб. Для жилищного кредита на 10 лет экономия будет заметно меньше - 361 тысяча рублей для "вторички" и 493 тысячи в новом доме.



"В расчетах мы ориентировались на срок кредитования, на который чаще всего идут заемщики и банки - 10-15 лет, а также на 20% - первоначальный взнос, так как это позволяет сделать более корректное сравнение с прошлым годом, когда банки чаще всего требовали именно такой процент от стоимости объекта", - пояснила "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.



По данным аналитиков, средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке за год снизилась до 3,51 миллиона рублей (на 0,3%), в новостройке - до 3,93 миллиона (на 2,6%).