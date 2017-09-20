Екатеринбургские УК не спешат подключаться к теплуСегодня в 13:24
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Из-за хорошей погоды.
Екатеринбургские управляющие компании не спешат подключаться к теплу. Как рассказал "Уралинформбюро" главный инженер по тепловым сетям Свердловского филиала "Т Плюс" Андрей Шмельков, на данный момент все условия для этого созданы. Развернуто на циркуляцию два тепловых источника (СУГРЭС и Ново-Свердловская ТЭЦ), переведены на зимний период 113 теплопунктов. Однако из-за хорошей погоды управляющие компании не торопятся принимать тепло.
"Хорошо запускается УЖК "Орджоникидзевская", РЭМП "Эльмаш", пока плохо запускается УК "Стандарт" и УК "Октябрьского района". Что касается ТСЖ, то, как правило, они подключаются после 1 октября в целях экономии", - прокомментировал Шмелев.
Стоит отметить, что запуск тепла в уральской столице проходит в четыре этапа. Всех потребителей планируется запитать теплом к 30 сентября.
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