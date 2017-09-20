×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургские УК не спешат подключаться к теплуСегодня в 13:24

  • Текст

Из-за хорошей погоды.

Екатеринбургские управляющие компании не спешат подключаться к теплу. Как рассказал "Уралинформбюро" главный инженер по тепловым сетям Свердловского филиала "Т Плюс" Андрей Шмельков, на данный момент все условия для этого созданы. Развернуто на циркуляцию два тепловых источника (СУГРЭС и Ново-Свердловская ТЭЦ), переведены на зимний период 113 теплопунктов. Однако из-за хорошей погоды управляющие компании не торопятся принимать тепло.

"Хорошо запускается УЖК "Орджоникидзевская", РЭМП "Эльмаш", пока плохо запускается УК "Стандарт" и УК "Октябрьского района". Что касается ТСЖ, то, как правило, они подключаются после 1 октября в целях экономии", - прокомментировал Шмелев.

Стоит отметить, что запуск тепла в уральской столице проходит в четыре этапа. Всех потребителей планируется запитать теплом к 30 сентября.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×