Пришлось жаловаться.

Система выдачи электронных полисов ОСАГО, обязательная с 2017 года, вызвала нарекания у уральцев. В Банк России за первую половину 2017 года поступило около 600 сообщений об их недоступности. "Больше всего жалоб поступало с января по май – в первые месяцы, когда услуга стала обязательной для всех страховщиков. Потом количество жалоб пошло на убыль", - рассказал начальник управления службы банка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в УрФО Сергей Кокоулин.

Всего жалоб, связанных с ОСАГО, в структуру пришло около 3900. Большинство связано с неверным расчетом коэффициента бонус-малус. Стоит отметить, что в Минфине России сейчас обсуждается поднятие коэффициента за нарушение ПДД - за пьяную езду он должен быть повышен до 5, отметил заместитель министра Алексей Моисеев.

Жалобы на недоступность обычных полисов ОСАГО по итогам первого полугодия составляют лишь 8% от общего числа обращений (в первой половине 2016 года - 20%). Во всех случаях Банк России проводил проверку и выписывал предписания о приведении деятельности в порядок.

Средняя выплата по страховому случаю в Свердловской области - более 79 тысяч рублей. В Челябинской – 94,5 тысячи, Курганской – 72,5 тысячи, в Тюменской области и Югре – немногим больше 60 тысяч. Средний показатель по стране – 78 тысяч, рассказал "Уралинформбюро" руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов. При этом, по словам собеседника агентства, страховые компании сегодня находятся на грани убыточности. "Если тенденция сохранится, мы придем к реформе ОСАГО или подорожанию полисов", - уточнил он.

Из-за сложностей с получением полисов участились случаи мошенничества в данной сфере. За последние 3 месяца количество пресеченных подобных преступлений выросло в 1,5 раза. В 2 раза больше дел направлено в суды, сообщил замначальника управления генпрокуратуры в УрФО Владимир Дроздецкий. Так, уралец получил реальный срок за махинацию со страховкой: свой разбитый Land Cruiser он застраховал задним числом и получил выплату в 5 миллионов рублей.