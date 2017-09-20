Котельные крайне изношены.

Подготовка к зиме объектов Екатеринбургэнерго, доставшихся "по наследству" Екатеринбургской теплосетевой компании, обошелся примерно в 110-120 миллионов рублей. Об этом заявил главный инженер по генерации Свердловского филиала "Т Плюс" Павел Родин, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Ранее теплоэнергетики заявляли, что объекты Екатеринбургэнерго находятся в крайне изношенном состоянии. По словам Родина, для котельных Екатеринбургэнерго действует специальная программа по их автоматизации.

"В этом году мы реализуем 5 проектов на 5 объектах по автоматизации и управлению из единого центра в Академическом. Этот процесс у нас будет продолжаться 5-6 лет. Все котельные будут автоматизированы и переведены на работу без персонала", - добавил Родин.

МУП "Екатеринбургэнерго" слился со Свердловской теплоснабжающей компанией в ЕТК летом 2015 года. Оперативную деятельность объединенная компания начала летом 2016 года.