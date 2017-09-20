×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ремонт наследия Екатеринбургэнерго обошелся ЕТК в 120 миллионовСегодня в 13:53

  • Текст

Котельные крайне изношены.

Подготовка к зиме объектов Екатеринбургэнерго, доставшихся "по наследству" Екатеринбургской теплосетевой компании, обошелся примерно в 110-120 миллионов рублей. Об этом заявил главный инженер по генерации Свердловского филиала "Т Плюс" Павел Родин, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Ранее теплоэнергетики заявляли, что объекты Екатеринбургэнерго находятся в крайне изношенном состоянии. По словам Родина, для котельных Екатеринбургэнерго действует специальная программа по их автоматизации.

"В этом году мы реализуем 5 проектов на 5 объектах по автоматизации и управлению из единого центра в Академическом. Этот процесс у нас будет продолжаться 5-6 лет. Все котельные будут автоматизированы и переведены на работу без персонала", - добавил Родин.

МУП "Екатеринбургэнерго" слился со Свердловской теплоснабжающей компанией в ЕТК летом 2015 года. Оперативную деятельность объединенная компания начала летом 2016 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×