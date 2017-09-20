Свердловские депутаты вступились за обманутых дольщиковСегодня в 15:02
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Законопроектом.
На первом в осенней сессии заседании Заксобрания Свердловской области депутаты рассмотрят поправки в региональный закон "О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах".
Речь идет о продлении возможности включения жителей Среднего Урала в реестр нуждающихся в господдержке, как пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, передает "Уралинформбюро".
По действующему закону срок включения в перечень ограничивался датой 1 января 2017 года, но свердловские парламентарии предлагают продлить срок включения на два года – до 1 января 2019 года.
"В 2011 году мы одними из первых в РФ приняли закон, который коротко можно назвать "об обманутых дольщиках". Мы прописали статус данной категории пострадавших граждан, определили меры государственной поддержки, которые дали очень хорошие результаты. Однако недобросовестные застройщики находят новые схемы мошеннических действий, поэтому закон корректировался в 2013, 2014, затем в 2015 и 2016 годах, чтобы защитить наших граждан", – пояснила "Уралинформбюро" председатель ЗакСО Свердловской области Людмила Бабушкина.
По ее словам, 16 сентября на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым в Екатеринбурге пришли в том числе граждане, которые не включены в реестр нуждающихся в поддержке.
Законопроект от местных депутатов позволит оказать дополнительную поддержку государства новым обманутым дольщикам. Первое после летних каникул заседание ЗакСО состоится 25 сентября.
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