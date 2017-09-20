И свинцом.

В Верхнетагильском городском округе неизвестный вылил на участок земли смесь мышьяка, свинца, кадмия и нефтепродукта. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Порча земли". Расследование продолжается. По предварительным данным, участок загрязнил человек, связанный с оборотом опасных для окружающей среды веществ. Виновному грозит штраф в размере до 200 000 рублей