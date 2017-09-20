Все они тяжело больны.

В 2017 году из свердловских учреждений ГУФСИН в связи с неизлечимой болезнью выпустили 33 человека. В прошлом году по этой же причине освободили от дальнейшего отбывания наказания 58 человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУФСИН, заключенный имеет право на выход из колонии в случае наличия двух и более заболеваний в крайне тяжелых стадиях. Как правило, суд отказывает осужденным только в том случае, если родственники отказываются ухаживать за заключенными на свободе.

По данным Общественной палаты Среднего Урала, в прошлом году в колониях умерли 73 тяжело больных человека, по сведениям регионального ГУФСИН, их было меньше - 68 человек.

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