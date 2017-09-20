В Екатеринбурге.

Права покупателей из Екатеринбурга отстаивают сотрудники "Зяблицев-Фонда". За помощью к активистам обратился местный житель, которому раньше юристы организации уже помогали взыскать с нерадивого предпринимателя деньги. 86 тысяч рублей фонд помог вернуть уральцу за купленный в магазине "Много мебели" диван, который развалился сразу же после сборки.

Теперь у жителя Уральской столицы другая проблема: забирать бракованный диван продавец не спешит, хотя суд и обязал его это сделать. Новый диван екатеринбуржцу везти некуда, а места для двух предметов мебели в его небольшой квартире нет.

"Мы помогли Кривоногову составить заявление в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства для принудительного исполнения решения суда. Кроме того, нашли способ дополнительно наказать нерадивого предпринимателя рублем", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

По закону "О защите прав потребителей" требования покупателя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат удовлетворению продавцом в течение 10 дней. За срыв срока установлена ответственность в виде неустойки в размере 1% цены товара, которую продавец уплачивает потребителю за каждый день просрочки.

Сотрудники "Зяблицев-Фонда" выяснили, что на момент принятия решения судом по иску местного жителя, период просрочки составлял 88 дней. С предпринимателя взыскали неустойку в размере 88% от цены товара, но поскольку продавец не спешил исполнять решение инстанции, период просрочки увеличился до 207 дней.

Горожанину юристы фонда помогли составить исковое заявление о взыскании дополнительной неустойки в размере 35 688 рублей. Возможно, это подтолкнет бизнесмена-мебельщика к добросовестному исполнению своих обязательств.