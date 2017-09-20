Астрономы нашли на Меркурии залежи льдаСегодня в 16:58
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Еще раз проверив данные с разбитого зонда.
Ученые повторно проанализировали снимки и данные с зонда "Мессенджер" и нашли в кратерах Меркурия значительные запасы льда.
Исследователи предполагают, что кроме залежей замерзшей воды на планете есть и жидкость, которая до сих пор не обнаружена. "Если посчитать их общую площадь и объем, запасы воды на Меркурии существенно увеличиваются", – заявил Ариель Дойч из Брауновского университета США в статье для журнала Geophysical Research Letters.
По оценкам Дойча и его коллег, общая площадь ледников только в трех крупнейших кратерах составляет как минимум 3,4 тысячи квадратных километров. Еще столько же, считают ученые, спрятано под грунтом на равнинах и в четырех небольших воронках. Однозначно сказать, откуда на Меркурии взялись ледяные запасы, исследователи пока что не могут.
Астрономы обнаружили лед, отслеживая изменения отражающей способности на дне крупных и мелких кратеров, передает "Уралинформбюро". Замерзшая вода отражает свет лучше, чем горные породы. Это позволяет не только найти ее открытые залежи, но и те, которые не видны под слоем пыли.
Зонд "Мессенджер", изучавший поверхность планеты, был запущен американским аэрокосмическим агентством NASA в 2004 году. Через 11 лет, в апреле 2015 года, аппарат с опустевшими топливными баками был разбит о Меркурий.
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