Проведенного ООО "СК ИНЭК-Техполимер".

Буланашцы, проживающие в доме №2 по улице Механической, замерзают в квартирах. По словам одной из собственниц, отопление в поселке дали 2 дня назад, но до них тепло так и не дошло. С ледяными батареями сидят 23 человека, включая 11 детей.

Сельчане винят в бедах ООО "СК ИНЭК-Техполимер", которое занималось капитальным ремонтом многоквартирника. "Они приезжали пьяные, варили и переваривали трубы. Сменилось три бригады. В итоге все бросили и уехали. Сегодня подрядчик вызвал сварщика, попросил его переварить трубы, пообещал за это тысячу рублей. Тот ответил, что за тысячу ему такой "геморрой" не нужен", - пояснила "Уралинформбюро" местная жительница.

В компании ООО "СК ИНЭК-Техполимер" подтвердили, что в доме имеются проблемы, но заверили, что завтра решат их. В пресс-службе регионального фонда капремонта пояснили, что после завершения ремонтных работ произошел порыв. "Завтра на место выйдет бригада и будет разбираться в ситуации. Этот вопрос мы держим на контроле", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе УК "Губерния", обслуживающего многоквартирник, добавили, что в случае, если подрядчик не справится с работами, они выполнят их своими силами.

"При приемке работ у подрядчика, выполняющего капремонт, требуется три подписи: управляющей компании, администрации и регоператора. Если есть какие-то нарушения, то мы подписи не можем поставить. Соответственно, это влечет за собой задержку отопления. По этой причине в прошлом году в Екатеринбурге не было вовремя запущено тепло в 20 домах", - рассказал руководитель УК "Губерния" Антон Азаров.